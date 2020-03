Nel deserto del Mestalla, chiuso per via dell'emergenza coronavirus che si sta diffondendo anche in Spagna, l'Atalanta scrive l'ennesimo capitolo di una storia straordinaria. Dopo il 4-1 di San Siro, i ragazzi terribili di Gian Piero Gasperini vincono 3-4 in casa del Valencia (comunque supportato dai tifosi fuori dallo stadio, che disattendono le indicazioni di non creare assembramenti, e dai cori registrati fatti sentire all'interno dell'impianto con tanto di accompagnamento con tamburi) e si qualificano ai quarti di finale di Champions, tra le migliori otto in Europa.

EROE

L'eroe della serata bergamasca è ancora una volta Josip Ilicic, che abbatte il Valencia con un poker (i primi due sigilli, molto importanti per l'andamento della partita, arrivano su altrettanrti tiri dagli undici metri), salendo a 21 centri stagionali. Tra l'altro, la prima rete dal dischetto viene segnata dallo sloveno dopo 2 minuti e 46 secondi: è il secondo gol più veloce subìto dagli spagnoli in Champions, dopo quello incassato da Jadson nel match contro lo Shakhtar nell'ottobre 2006 (un minuto e 57 secondi). Il resto è la solita meraviglia della Dea, che non si ferma mai e non si spaventa nemmeno davanti al pareggio di Gameiro su uno dei pochissimi errori stagionali di de Roon, costretto poi a uscire poco prima dell'intervallo per fare posto a Zapata. Come non si intimorisce quando ancora Gameiro di testa svetta più in alto di tutti per il 2-2 o quando Ferran Torres realizza il 3-2.

CAPOLAVORO GASP

L'Atalanta non è una squadra che si accontenta. Non lo fa mai contro nessun avversario. In questa Champions lo ha già dimostrato nelle prime partite, quando aveva racimolato soltanto un punto nelle prime quattro gare. Se il passaggio agli ottavi era storia, la qualificazione ai quarti è leggenda. Sono ripagati gli sforzi, non solo economici, della famiglia Percassi, capace di costruire una squadra meravigliosa, affidata a un tecnico bravissimo come Gasperini.

GIORNI DI PAURA

In questi giorni di paura e angoscia, per via dell'emergenza coronavirus, l'Atalanta riesce a regalare una gioia e non solo alla città di Bergamo. Se è vero che nelle circostanze più tristi, lo sport è stata una sorta di ancora di salvezza, allora questa volta è la Dea a dare speranza e un motivo per sorridere. In questo momento la squadra di Gasperini è una splendida realtà del nostro paese. Segnale che i sogni possono diventare realtà. In Champions sogna anche il Lipsia che ha battuto (ed eliminato) il Tottenham 3-0.

Salvatore Riggio

