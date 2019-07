Nel Barracuda Championship guida Merritt, Pavan 24°

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GOLFAndrea Pavan, 24° con 24 (4 9 11) punti, ha recuperato posizioni nel terzo giro del Barracuda Championship, torneo del Pga Tour sul percorso del Montreux G&CC (par 72), a Reno nel Nevada. La gara si disputa con una formula stableford modificata in cui si assegnano 8 punti per un albatros, cinque per un eagle, due per un birdie, zero per il par e se ne perdono uno per un bogey e tre per un doppio bogey o altro. Troy Merritt, 34enne di Osage (Iowa) con due titoli sul circuito, ha realizzato 18 punti (due eagle, quattro birdie) e con il...