NYON Sarà Ajax-Roma. Non è andata bene all'unica squadra italiana rimasta in lizza nelle coppe europee. I giallorossi hanno pescato la squadra di Amsterdam, rimasta nella storia per aver inventato il calcio totale dei Cruijff e Neeskens, eliminata dall'Atalanta nei gironi di Champions e che in Europa League è già stata finalista nel 2017.«È una sfida ricca di fascino, la più avvincente dei quarti», dice Tiago Pinto, general manager...