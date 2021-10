Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SFIDATORINO Battere la Roma per proseguire la rincorsa. L'obiettivo della Juventus domani sera per la ripresa del campionato, è uno solo. «Dopo il cambio di allenatore un periodo di assestamento è da mettere in preventivo. Però gli altri corrono e non possiamo più fermarci», spiega il vicepresidente bianconero Pavel Nedved, ieri al Salone del Libro di Torino per la presentazione de La casa della Juve, edito da Tuttosport. «Noi - la...