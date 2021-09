Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Neanche la versione Cipputi funziona, pessimo segnale. Forse ancora peggiore della sconfitta in sé al Diego Maradona, del fatto che arrivi per due errori tragicomici di Szczesny e Kean, persino della classifica, che spinge la Juventus a -8 da un vertice che stasera si prevede più affollato, potrebbe non esserci il solo Napoli. La zampata di Koulibaly a 5' dalla fine premia Spalletti che cerca sempre la vittoria e ruota assetto e giocatori...