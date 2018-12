CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NBAWARRIORS BATTUTIMA LEBRON KOInfortunio per LeBron James. King LeBron è stato costretto a uscire dal campo nella sfida vinta dai Los Angeles Lakers contro i detentori dell'anello, i Golden State Warriors, 127-101 disputata alla Oracle Arena. Per il campionissimo Nba si tratta di un problema all'inguine sinistro subito ad inizio del terzo quarto. Dalle prime notizie per LeBron James si tratterebbe di uno stiramento leggero ma nelle prossime ore si conosceranno le reali condizioni della stella dei Lakers dopo la risonanza magnetica.SCIINNER...