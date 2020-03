BASKET

Chi l'ha detto che il basket è uno sport per giganti? Da quasi vent'anni Mike D'Antoni, leggenda dell'Olimpia Milano da giocatore e poi due volte tricolore da tecnico della Benetton Treviso, porta avanti la propria battaglia per spiegare alla Nba che il vecchio adagio è stato superato. E oggi i suoi Houston Rockets, capitanati da Russell Westbrook e James Harden, stanno spaventando l'intera Lega con il loro assetto mignon.

Nello scorso decennio, ispirato dalla Banda Bassotti del Billy Milano a cavallo tra gli anni 70 e gli 80 e poi campione d'Italia con Dan Peterson alla guida, D'Antoni costruì i suoi Phoenix Suns guidati in campo da Steve Nash, calciatore mancato, poi geniale playmaker per avere in ciascun ruolo un giocatore più rapido rispetto agli avversari. E la teoria del seven seconds or less parlava chiaro: è necessario cercare la conclusione nei primi sette secondi di un'azione che dura 24, per evitare che la difesa si schieri e che la maggiore prestanza fisica dei rivali possa impedire la via del canestro.

LA MOSSA

Nonostante numerosi trofei individuali D'Antoni miglior coach nel 2006, Nash miglior giocatore della Lega nel 2006 e 2007 i Suns non sono mai andati oltre la finale dell'Ovest, nel 2005, 2006 e 2010. Oggi a Houston, il tecnico italo-americano non soltanto ci riprova, ma estremizza il concetto. Da un mese a questa parte, cioè da quando hanno ceduto il centro svizzero Clint Capela ad Atlanta, i Rockets schierano un quintetto base esclusivamente con giocatori alti meno di due metri.

Addirittura nel derby texano contro Dallas, l'ossessione di D'Antoni per il cosiddetto small ball e la presenza del giocatore più rapido in ogni ruolo, è finita sui libri di storia: dopo 57 anni, una squadra ha disputato un'intera partita Nba senza mai schierare giocatori sopra i 2.00 di altezza. Un ossimoro in una Lega caratterizzata dai Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo, che si muovono come ali di due metri ma che in realtà sono alti come lunghi (2.10). In questo mese, si sono viste scene persino comiche, come la marcatura tra Westbrook il re delle triple doppie è una guardia di 1.90 e Rudy Gobert, centro francese degli Utah Jazz di quasi 2.20. Oppure Harden, 1.94, a saltare per la palla a due iniziale contro JaVale McGee, 2.15 dei Los Angeles Lakers.

Il risultato? Differente da ciò che si potrebbe immaginare. Da quella partita con Dallas vietata ai maggiori di 2.00, Houston ha vinto dieci gare su 12, un percorso all'insegna dell'eccellenza completato la scorsa notte con il colpaccio a Boston, 111-110, che ha portato la squadra di D'Antoni al quarto posto ad Ovest, a un soffio dal secondo occupato da Los Angeles Clippers e Denver. E oggi, per l'incredibile atipicità del suo quintetto che ha un'altezza media di 1.95, nessuno vuole incrociare i Rockets nei playoff.

TALENTI

In realtà, non c'è soltanto l'atipicità, perché la somma del talento di Houston è enorme. L'assetto mignon ha esaltato Westbrook, che in febbraio ha sfiorato i punti di media del compagno di reparto (e capocannoniere Nba) Harden: 32 a gara per Westbrook, autore di 41 punti sabato notte a Boston, e 33 per il Barba. Houston sfiora i 50 tentativi da tre a partita, in pratica uno al minuto, e anche se le percentuali dai 7 metri e 25 (che però diventano 6 e 72 negli angoli) sono più basse rispetto a un tiro da vicino, alla fine un canestro vale un punto in più.

I Rockets, quindi, contendono il titolo di attacco più prolifico a Milwaukee, fin qui la miglior squadra in assoluto della stagione, e con l'assetto piccolo i texani sfiorano i 120 punti a partita. E in difesa, la mancanza di stazza simboleggiata dall'adattamento al ruolo di pivot dell'ex Montegranaro PJ Tucker, poco più di 1.96 di altezza costretto a marcare gente di 2.15 per 130 chili - penalizza soltanto relativamente nella protezione del canestro. Così come lo scompenso a rimbalzo è controbilanciato da un attacco fatto di giocatori imprendibili per gli avversari. Da vent'anni D'Antoni prova a cambiare la storia della Nba: che sia la volta buona?

Loris Drudi

