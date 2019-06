Nba, la prima volta di Toronto Impresa storica dei canadesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN AMERICA Non poteva che essere la città più cosmopolita del Nord America, New York esclusa, a portare il titolo Nba fuori dagli Stati Uniti per la prima volta in 73 anni. E il trionfo dei Toronto Raptors, concretizzatosi con il 114-110 in gara6 in casa di Golden State, non poteva che portare la firma di un nucleo a forte matrice straniera, a ogni livello. A partire dal presidente Masai Ujiri, nato in Gran Bretagna da famiglia nigeriana, e dallo staff tecnico nel quale Nick Nurse è un americano valorizzato dal campionato inglese e che...