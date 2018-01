NBA, IL GRECO PREFERITO ALLE STAR USA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKET«Caro LeBron, ti scelgo al prossimo giro, ora prendo Steph Curry, ma nel frattempo aspettami!». Chissà quante volte se l'era sognata una scena del genere, Giannis Antetokounmpo: arrivare al campetto, selezionare i giocatori per la propria squadra e, con un pizzico di irriverenza, rimandare LeBron James al secondo invito. Il sogno potrebbe diventare realtà, e non per una partitella tra amici, bensì per un evento globale come l'All Star Game Nba del 18 febbraio, sul prestigioso palcoscenico di Los Angeles. Dove Antetokounmpo potrebbe...