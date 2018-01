CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NBADEROZAN RECORDCON 52 PUNTI(ld) In un colpo solo, DeMar DeRozan ha battuto due record storici: nel successo 131-127 (dopo un supplementare) di Toronto su Milwaukee, l'esterno dei canadesi ha firmato 52 punti, nuovo record per i Raptors e nuovo primato per la prima notte dell'anno solare nella Nba. DeRozan, ex compagno di college dell'azzurro Daniel Hackett, ha mantenuto i Raptors al secondo posto della Eastern Conference, alle spalle di Boston ma davanti ai Cleveland Cavs di LeBron James.SCISHIFFRIN FAVORITA NELLO SLALOM DI ZAGABRIA(bt) Non...