Nazionale: tornano Balo e Zaza, non c'è De Rossi

LE CONVOCAZIONIROMA Roberto Mancini fa le cose in grande, e chiama ben 30 calciatori per il suo esordio da ct della Nazionale, con cinque novità. C'è un po' di tutto nella lista del nuovo tecnico azzurro, la prima senza campioni del mondo del 2006, viste le assenze di Buffon (prevista) e De Rossi. Detto che le assenze di Chiellini, Gagliardini, Parolo e Verratti sono provocate da infortuni, è il caso di dare un'occhiata alle novità, che sono cinque. Si tratta del terzino del Chelsea (dove non gioca mai) Emerson Palmieri, il centrocampista...