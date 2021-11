Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CALCIOFIRENZE Brutte notizie per Roberto Mancini. Dopo Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, lascia Coverciano pure Ciro Immobile, il capocannoniere del campionato che in mattinata aveva sbandierato tutta la sua voglia di lasciare il segno nella sfida decisiva con la Svizzera in programma venerdì a Roma, candidandosi ad essere «il centravanti dell'Italia ai prossimi Mondiali». L'esito degli esami parla di «sofferenza a carico del muscolo...