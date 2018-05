CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NAZIONALENon sono un mago». La prima conferenza stampa di Roberto Mancini da ct ricorda curiosamente quella di José Mourinho il giorno in cui gli subentrò all'Inter. «Non sono un pirla», aveva detto il Vate di Setubal mostrando già una buona padronanza dell'italiano e suscitando l'ilarità dei presenti. Ieri a Coverciano c'era meno voglia di ridere, perché non è facile abituarsi all'idea di un mondiale senza l'Italia a tre settimane dall'inizio della competizione. «Nessun allenatore ha la bacchetta magica. Ci vuole tempo, non...