Nazionale, la novità è Di Lorenzo Zaniolo torna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EURO 2020Il difensore del Napoli, classe 93, Giovanni Di Lorenzo, è l'unica novità tra i 27 calciatori convocati dal ct Roberto Mancini per le sfide contro Grecia e Liechtenstein valide per le qualificazioni a Euro 2020. Torna il giallorosso Zaniolo, mentre non c'è Daniele De Rossi, tra i pre-convocati. Il raduno è previsto per lunedì. Prima nel Gruppo J, grazie ai sei successi conquistati nelle prime sei partite, l'Italia può già staccare il pass per l'Europeo, battendo la Grecia nella sfida in programma sabato 12 ottobre (ore 20,45)...