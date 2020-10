NAZIONALE

L'Italia che trascina, come la definisce Alessandro Florenzi, si prepara al primo tour de force della stagione: domani al Franchi l'amichevole con la Moldova, poi le due gare valide per la Nations League domenica a Danzica contro la Polonia e mercoledì 14 a Bergamo con l'Olanda. Un trittico impegnativo che si inserisce in un momento non facile, sia per la persistente emergenza sanitaria sia per le polemiche su Juve-Napoli. «Preferisco non commentare, troppe questioni in ballo» dice Florenzi, attualmente il giocatore con più gare in azzurro (36) insieme a Verratti, fra quelli in raduno. Mancano ancora Chiellini e Bonucci che attendono accertamenti anti-covid. Inoltre ha lasciato già il ritiro il centrocampista viola Castrovilli per infortunio. Mentre Federico Chiesa, fresco di trasferimento alla Juve, ha raggiunto Coverciano dopo le visite mediche necessarie per la firma sul nuovo accordo. Al di là delle varie problematiche Florenzi non ha dubbi: «Questa Italia è trascinante per noi che la viviamo da dentro e per la gente, all'estero abbiamo una bella immagine che non è stata offuscata neppure dalle recenti polemiche. Fuori parlano bene di noi, abbiamo dato un bell'esempio come Paese nella gestione dell'emergenza-Covid, ma sta succedendo anche nel calcio».

