Nazionale femminile con il cuore a Nordest

CICLISMOQuattro su sette: sarà per oltre la metà targata Nordest la nazionale femminile che sabato prossimo sarà impegnata a Innsbruck. Il ct Dino Salvoldi ha ufficializzato i nomi di chi sarà al via sabato prossimo della prova in linea iridata, tra i quali la marosticense Tatiana Guderzo, le trevigiane Soraya Paladin e Sofia Bertizzolo, la friulana Elena Cecchini. Con loro Erica Magnaldi, Elena Pirrone e la leader Elisa Longo Borghini. Salvoldi si è soffermato in particolare sulla Guderzo, iridata nel 2009 e argento olimpico a...