Nazionale, Ancelotti supera Mancini: «Decisione a maggio»

PANCHINA AZZURRACarlo Ancelotti è in pole position, per il ruolo di ct, e in fondo lo è sempre stato, anche con Tavecchio, era lui a non essere convinto. Il 20 maggio sarà ufficializzato l'erede del traghettatore Di Biagio, l'ex allenatore del Bayern Monaco ha incontrato a cena il commissario della Figc Roberto Fabbricini e il vice Alessandro Costacurta. Che dissimula: «Abbiamo parlato di altro, perchè è sotto contratto». Sarà sciolto all'uscita dei tedeschi in Champions, dunque se il Real Madrid li eliminerà Ancelotti sarà libero in...