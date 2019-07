Nations League, le azzurre del volley a caccia dell'oro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEYNon solo nel calcio le donne ottengono risultati megliori degli uomini. Ieri è iniziata in Cina la final six della seconda edizione di Nations league, eredità della World league e, al femminile, del World grand prix. Ebbene, mentre la nazionale di Blengini non si è qualificata, proprio come un anno fa, le ragazze puntano all'oro, 8 anni dopo la coppa del mondo sollevata con Barbolini. La generazione di Zaytsev è a zeru titoli, Mourinho dixit, ultimo alloro Euro 2005, a Roma, e viene dalla mancata semifinale mondiale, invece Egonu e...