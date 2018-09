Nations League al via, subito Germania-Francia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PRIMA GIORNATAVia alla Nations League. Comincia oggi il nuovo torneo organizzato dall'Uefa ed è una partenza col botto: la sfida inaugurale della Lega A mette di fronte i vincitori degli ultimi due mondiali. A Monaco si affrontano Germania e Francia e quella di stasera (20.45, con diretta su Canale 5) sarà la 1ª uscita dei Bleus dopo il trionfo in Russia. Il neo-iridato Deschamps non si nasconde: «Essere campioni in carica è qualcosa di meraviglioso da esibire con orgoglio, ma non ci culleremo sugli allori. Ricominciare contro la...