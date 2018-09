Nation league, in palio posti per Euro 2020

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(v.zag.) La Nations league è stata pensata per consentire alle nazionali di secondo piano di confrontarsi con le migliori, testare i giovani, con in palio 4 pass per Euro 2020. Fa evitare le semplici amichevoli, insaporisce gli anni senza Europei o mondiali. La prima del girone a 3 con Italia, Polonia e Portogallo disputerà a giugno 2019 la fase finale, assieme alle vincitrici degli altri 3 gruppi. Il girone di ferro è per la Germania, con Francia (domani il confronto diretto, prima partita del torneo) e Olanda. La Spagna è nel girone 4...