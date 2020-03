IL SORTEGGIO

Un'Italia concentrata sull'imminente Europeo si trova già a pensare alla Nations League, il torneo Uefa che ricomincerà il prossimo settembre e ha proposto ieri il sorteggio dei gironi, ad Amsterdam. Dalle urne sono usciti avversari di nome per gli azzurri, che saranno nel girone 1 con l'Olanda, finalista della prima edizione, la Bosnia-Erzegovina e la Polonia. Roberto Mancini ha rimandato ogni commento.

«Soddisfatto del sorteggio? Lo sarei stato con anche altre squadre. Le avversarie sono tutte abbastanza forti ma bisogna vedere dopo l'Europeo - ha detto il ct -. Spesso cambiano anche gli allenatori, le valutazioni le faremo dopo. Ora pensiamo all'Europeo».

Rispetto alla prima edizione, vinta dal Portogallo di Cristiano Ronaldo, alla Nations League 2020-21 partecipano sempre 55 squadre, in saranno quattro gironi da quattro nelle Leghe A, B e C, mentre la Lega D sarà invece formata da due gironi: uno con quattro squadre, uno con tre. Essendo stata inserita l'Italia nella seconda fascia - con Spagna, Francia e Belgio - ha evitato tra le quattro teste di serie nazionali pericolose come l'Inghilterra, lo stesso Portogallo, e anche la Germania e la Croazia, che erano in quarta fascia.

Gli altri gironi della Lega A sono composti da Inghilterra, Belgio, Danimarca, Islanda (gruppo 2), Portogallo, Francia, Svezia, Croazia (gruppo 3) e Svizzera, Spagna, Ucraina, Germania (gruppo 4).

Si comincerà a giocare a settembre, la finale si terrà a giugno 2021. L'Italia punta ad arrivare fino in fondo, ha detto Mancini, sfruttando il torneo per provare dei giovani «che potranno essere utili in futuro». L'occhio è già a Qatar 2022, anche perchè il risultato inciderà sul ranking Fifa e quindi sulle possibilità di essere teste di serie nelle qualificazioni al Mondiale.

