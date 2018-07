Nati i gemellini di Morata, selfie in sala parto con Alice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima paginaGià, con il cancelletto davanti sono già un hashtag le iniziali dei due neonati, pronunciate alla spagnola (Alessandro y Leonardo) in omaggio al neo-papà, che tre mesi fa aveva mimato con le mani proprio quelle due lettere nell'esultare per il gol rifilato al Southampton in Coppa d'Inghilterra, scatenando così i bookmaker dell'anagrafe. PAROLE D'AMORENell'emozione della paternità, ieri pomeriggio il 25enne Morata ha usato la sua lingua madre per postare (con annesso autoscatto familiare) una lunga dichiarazione...