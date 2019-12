Natale 2008. Felipe Campanholi, 18 anni appena compiuti e il grande sogno di fare il calciatore in Italia, fissa quel referto e non si dà pace. Nella sua mente c'è spazio solo per le parole del medico padovano: «I parametri del suo cuore non sono nella norma, probabilmente non potrà più giocare qui ad alti livelli». Sembra la fine di tutto, invece è l'inizio di una sfida meravigliosa. Undici anni dopo sotto l'albero di Natale Felipe si porta una gioiosa famiglia mezza veneta e mezza brasiliana, ma anche una lunga carriera nel campionato americano che lo vede da anni battagliare in mezzo al campo con gente come Beckham e Pirlo, Ibrahimovic e Kaka. «Alla fine la mia è stata comunque una storia bellissima, ma non dimentico il posto da dove tutto è partito. Ormai mi so padovan» racconta mentre si allena, rigorosamente alle sette del mattino, nel piccolo campo di Vigonza.

Felipe, tutto partì con il sogno padovano.

«Avevo 15 anni. Mi portò in Italia un osservatore del Padova, Loris Fincato, che mi aveva visto giocare a Rio de Janeiro. Giocai con gli Allievi, con la Beretti e poi debuttai in Prima Squadra: cinque presenze nell'anno della promozione in B, allenatore Ezio Rossi».

Il 2008 era l'anno in cui molti addetti ai lavori si attendono la sua esplosione.

«Sì, si stava realizzando il mio sogno, e invece mi piomba addosso una doccia gelata. Alla visita medico sportiva vengo fermato perché il mio cuore è più spesso di quanto previsto dai parametri italiani (dal punto di vista medico gli venne riscontrata una miocardiopatia ipertrofica asimmetrica in grado di provocare aritmie, ndr). Vado anche a Roma, al centro dell'Acqua Acetosa, ma il responso è lo stesso. Sono giorni terribili, il calcio era la mia vita. In Brasile avevo lasciato la casa dei miei genitori a 10 anni pur di trovare squadra».

Il bello, però, doveva ancora venire.

«Resto fermo quattro mesi. Mi cade il mondo addosso, ma non mi rassegno. All'estero i parametri sono meno rigidi, io so di non avere problemi e mi trasferisco in Inghilterra, al Bournemouth. Da lì' in Svizzera, al Lugano, dove incontro Jesse Marsch, allenatore americano (ora al Salisburgo) che mi porta al Montreal di Nesta. Da lì giro l'America tra New York, Vancouver e il Dc United di Washington. Le visite al cuore non hanno mai dato problemi».

Davanti alla tragedia di Davide Astori cos'ha pensato?

«Ho provato grande tristezza, ma non ho fatto paragoni con il mio caso. Io ho solo il cuore più grande del normale, nessuna malformazione pericolosa».

Il calcio americano non è quello europeo, ma ha incrociato comunque tanti campioni.

«Penso soprattutto a Kaka, un grande amico che mi ha appena invitato al suo matrimonio, e poi a Ibra, il più impressionante. In serie A farebbe la differenza anche oggi. Ma anche Beckham, Henri, Giovinco. E fino a pochi mesi fa avevo Rooney come compagno di squadra. Questa è un'esperienza straordinaria, nella Mls League ho giocato 249 partite e segnato 24 gol».

Un ruolo fondamentale, in questa bella storia, lo gioca una padovana.

«Ho conosciuto la mia attuale moglie (Nicole De Antonis) quando ero giovanissimo, a Padova. Per anni non ci siamo più visti, poi ci siamo risentiti mentre giocavo a Montreal. Nel 2013 è venuta a trovarmi ed è iniziata una relazione importantissima. Si è trasferita, abbiamo due bimbi e vengo sempre a Padova a trovare la sua famiglia. Qui ho tanti amici, mi sento uno di voi. Un giorno vorrei fare l'allenatore in America e poi magari tornare in Italia».

Che ci fa, intanto, all'alba nel piccolo campo di Vigonza?

«Mi alleno con un preparatore atletico padovano, Alberto Griggio, mentre il mio campionato è fermo. Gli chiedo di seguirmi all'alba perché poi voglio poter dedicare tutta la giornata a mia moglie e ai miei bimbi».

Che differenze ha trovato tra l'Italia e gli Stati Uniti?

«Lì lo sport è considerato come un divertimento, qui spesso ci sono troppe tensioni. Le società americane sono impeccabili nell'organizzazione e pagano ogni due settimane. Ci sono stadi con trentamila spettatori, il livello è eccellente».

Rimpianti europei?

«Non ho mai più fatto una visita in Italia, non so se ora sarei idoneo. Mi sarebbe piaciuto misurarmi in Italia, ma è andata benissimo così. Ho comunque vinto una sfida con me stesso».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA