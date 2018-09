Napoli vola con la coppia Insigne-Milik

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Con un filo di gas, il Napoli ferma la corsa del Parma e si mantiene a portata di Juve alla vigilia dello scontro diretto allo Stadium. In vista della sfida contro il suo Cristiano Ronaldo, seguita dal match di Champions contro il Liverpool, Carlo Ancelotti ruota gli uomini - quando invece Maurizio Sarri non si privava mai dei titolarissimi e ottiene le risposte cercate, con un 3-0 firmato Insigne-Milik che pure non dice tutto sull'impressionante volume di gioco prodotto dal Napoli. Contro un Parma che tenendo a riposo Gervinho autore sabato...