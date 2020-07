NAPOLI Tra le due litiganti, la terza sorride. Napoli e Milan si annullano al San Paolo con un 2-2 spettacolare che però favorisce la Roma in classifica. I giallorossi dopo il successo di Brescia tornano al quinto posto solitario e scavalcano proprio gli azzurri. Gattuso non può essere troppo soddisfatto del risultato: il 2-2 non rende merito alla grande prestazione del Napoli soprattutto nel primo tempo. I padroni di casa creano tanto ma faticano a concretizzare e vanno addirittura sotto. Di Lorenzo e Mertens completano la rimonta, ma un Milan coraggioso nella ripresa trova il pareggio col rigore trasformato da Kessie.

Il Napoli è propositivo: ha gioco e idee. La scelta di Lobotka dal primo minuto indica un copione di qualità per gli azzurri che di certo non aspettano il Milan. Gattuso schiera pure Zielinski e Fabian perché vuole costruire e mettere in difficoltà i rossoneri. Il piano funziona abbastanza bene. L'avvio è tutto dei padroni di casa che hanno due occasioni per sbloccare il risultato. Mertens salta Conti e poi impegna Donnarumma, poi il belga inventa per Callejon che da posizione buona non riesce ad angolare la conclusione. Lo spagnolo poi si dimentica Theo sul ribaltamento di fronte: Rebic è bravo a trovare lo spagnolo che firma il vantaggio. Il Napoli non ci sta. Le armi sono le solite: circolazione di palla e pochi punti di riferimento all'avversario. Zielinski è poderoso nell'accelerazione al 23' e per poco non sorprende Donnarumma. Il portierone del Milan non è perfetto al 35' in occasione dell'1-1 degli azzurri: nessuno devia la punizione di Insigne, lui devia in maniera goffa e Di Lorenzo da due passi pareggia. Il gol premia la pressione del Napoli cui probabilmente il risultato all'intervallo sta anche stretto: manovra efficace e piacevole, ma concretizzare resta un problema di questa squadra che crea tanto ma non finalizza. Il Milan produce poco con Bennacer e Kessie, prova a saltare la mediana cercando soprattutto Rebic. Ibra fa prevalentemente la sponda e lascia lo spazio per gli inserimenti dei compagni. Il Napoli, però, fa buona guardia e non corre particolari rischi fino all'intervallo.

PIOLI CAMBIA SUBITO

L'allenatore del Milan non è soddisfatto e sostituisce lo spento Paquetà con Saelemaekers per avere più spinta sulla fascia destra e limitare così le incursioni di Mario Rui. Il primo spunto di Ibra arriva dopo neanche sessanta secondi, ma Ospina fa buona guardia. Il Milan sembra più incisivo e gioca con più convinzione nella metà campo del Napoli che si affida alle consuete accelerazioni. Il vantaggio si concretizza al 15': Fabian allarga per Callejon sulla destra, cross perfetto per Mertens, il belga si inserisce e supera un Donnarumma non perfetto. Pioli fa due cambi: Ibra esce e si infuria, al suo posto Leao. L'altro avvicendamento è Bonaventura per Calhanoglu. Gattuso decide di dare maggiore consistenza alla mediana con Demme ed Elmas. Il Milan si affida soprattutto a Rebic: da una sua conclusione dal limite nasce il rimpallo per Bonaventura, contrastato da Maksimovic. Per l'arbitro La Penna è rigore. Kessie spiazza Ospina e firma il 2-2. Gattuso inserisce Milik e Lozano. Il Milan finisce in 10 per l'espulsione di Saelemaekers ma conserva il risultato.

Pasquale Tina

