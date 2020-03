NAPOLI-TORINO 2-1

A metà tra il Barcellona in Champions e l'Inter in Coppa Italia, il Napoli non accusa cali di tensione e il 2-1 contro il Torino siglato da due difensori, Kostas Manolas e Giovanni Di Lorenzo, mantiene la squadra di Rino Gattuso all'interno della zona-Europa League. Il successo è di stretta misura semplicemente perché Salvatore Sirigu offre l'ennesima prova fenomenale della sua stagione, nonostante la quale i granata non riescono a evitare il sesto ko di fila in campionato, una striscia negativa equamente divisa tra Walter Mazzarri e Moreno Longo, che diventa il primo tecnico del Toro a debuttare con tre sconfitte dai tempi di Lido Vieri nel 1995-96. Anno in cui Longo, da giocatore cresciuto nel vivaio ai tempi del Filadelfia, faceva capolino in A. Quella stagione si concluse con la retrocessione, scenario che incombe anche sull'odierno Toro in crisi di risultati almeno quanto di gioco, con elementi esperti irriconoscibili come gli ex juventini Zaza e Rincon (che si perde il taglio di Di Lorenzo sul 2-0) e l'ex interista Ansaldi, mentre capitan Belotti sale a 635 minuti di digiuno. Il successo permette al Napoli di fare pace con il San Paolo, dove negli ultimi quattro mesi di campionato gli azzurri avevano battuto soltanto una squadra: la Juventus. Gattuso, che veniva da quattro ko interni su cinque in Serie A, potrebbe chiedere di affrontare soltanto squadre torinesi...

ACCORCIA EDERA

Aperta dall'encomiabile striscione della Curva B (Nelle tragedie non c'è rivalità, uniti contro il coronavirus), la sfida vede un bell'approccio del Toro, con il tiro di De Silvestri al 2', respinto sulla linea dopo l'uscita incerta di Ospina. Ma i granata, che tornano a schierare Zaza e Belotti assieme da titolari dopo quattro mesi, si fermano qui, e il proscenio diventa forzatamente tutto per Sirigu, che nel primo tempo è decisivo al 9' su Milik e poi sulla ribattuta intercetta il cross di Insigne, quindi al 24' il portiere granata salva su Insigne lanciato da Ansaldi. E al 30' è prodigioso l'intervento sul tiro al volo di Insigne su torre di Milik. Nulla però, il portiere nel giro della Nazionale può al 20', quando Manolas gira di testa in rete la punizione-cross di Insigne. Il Toro prova a scuotersi ma la fase offensiva è in confusione e dietro si aprono le praterie, tuttavia il Napoli non ne approfitta facendo sgolare Gattuso. Ci provano Insigne e Lobotka (prima di uscire acciaccato, sostituito da Demme) ma per il bis serve attendere l'82', quando sul cross da sinistra di Mertens, appena entrato, sul palo opposto Di Lorenzo anticipa Rincon e segna da due passi. Termina qui, Edera firma di testa il gol della bandiera in recupero, a gara finita.

Loris Drudi

