A bordo di una navicella spaziale strepitosamente guidata da Luciano Spalletti, il Napoli raggiunge strati inesplorati della classifica di Serie A. E, sfruttando i motori (e i gol) di Lozano e di Rrahmani, liquida anche la Fiorentina per giunta in trasferta con una rimonta che impressiona per intensità, autorevolezza, maturità psicologica. Sette vittorie in altrettante partite e primo posto garantito e confermato. Una signora squadra,...