NAPOLI STOP E ORA SCOPPIA IL CASO SARRI

La festa non c'è e chissà quando sarà mai, al San Paolo. Perchè il Napoli neanche batte il Torino. Da un paio di mesi il rendimento non è neppure da Champions, con vittorie stentate come sul Chievo, o pari, troppi. E poi c'è Sarri, del quale De Laurentiis è contento ma non troppo. «Non so cosa farci», sussurra il tecnico toscano, in uscita dopo un triennio. Eccellente per gioco ed emozioni, ma senza trofei. IPOTESI CONTEAl presidente piace molto Conte, magari andrà lui al suo posto, nonostante le scivolate caratteriali. Il Napoli...