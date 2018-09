NAPOLI SHOCK TRE SBERLE DALLA SAMP

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Napoli crolla a Genova. È la seconda sconfitta nelle ultime 34 trasferte, netta come quella di Firenze, costata le speranze di scudetto. Subisce 3 gol, dopo i 2 concessi al Milan, fa gioire la Sampdoria, che non lo batteva dal 2010, e riemergere i dubbi del precampionato.C'è il minuto di silenzio, per la prima della Sampdoria a Marassi dopo la tragedia del ponte di Genova. I giocatori entrano con la maglia bianca: Le strade e il cielo della città hanno gli stessi colori. Per Genova, firmato I sampdoriani. Insigne tenta di sorprendere...