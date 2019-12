NAPOLI, RINGHIO SORRIDE

LE ALTRE DI A

Il Napoli torna da Sassuolo con tre punti preziosissimi, i primi della gestione di Rino Gattuso. Tre punti insperati dopo i primi 45 minuti dominati da un Sassuolo con una marcia in più. Nel primo tempo è netto il predominio degli emiliani in vantaggio al 29' con Traorè che poco dopo spreca l'occasione del raddoppio.

Nella ripresa, a sorpresa, il Sassuolo si spegne, pasticcia, scompare. Il Napoli invece, si ritrova nel morale e nel gioco. Allan, al 57', riporta il risultato in parità. Un gol che dà coraggio agli azzurri, più volte vicini al raddoppio (traversa di Callejon, occasionissime per Insigne e Mertnes, gol annullato per fuorigioco a Callejon). Gli ultimi dieci minuti sono un assedio partenopeo: fino al gol-vittoria di Elmas al 94' che fa sorridere un Gattuso fino a quel momento sempre scuro in volto.

SINISA C'È

Nel successo-salvezza del Bologna a Lecce, c'è la faccia di Sinisa Mihajlovic. Al 40', sono scintille tra Tachtsidis e Medel, interviene l'allenatore per calmare il cileno leader del centrocampo rossoblù: Medel è nervoso anche nei confronti del proprio tecnico, che sta vincendo la battaglia contro la leucemia e non ha perso l'impulsività; Abisso ammonisce entrambi i giocatori.

Con il ritorno in panchina del serbo, il Bologna è volato a +8 sulla zona retrocessione, grazie anche ai successi di Napoli e sull'Atalanta. Al 43' Sansone azzecca la sua finta, a sinistra, Orsolini tocca sottoporta il vantaggio: i salentini in genere costruiscono tanto, nel primo tempo concedono la bellezza di 15 tiri.

Alla ripresa Gabriel ferma in uscita Sansone, raccoglie Palacio che serve Soriano, al raddoppio. Orsolini si conferma da nazionale e suggella la sua prima doppietta in A. Il Lecce segna nel finale, con Babacar su traversone di Calderoni e con Farias. Il centravanti del Bologna Santander, invece, va in ospedale, possibile frattura alla tibia.

LO SFOGO DEL CENTRAVANTI

A capeggiare la lotta per il settimo posto, probabilmente utile per l'Europa league, c'è il Parma, capace di rimontare nel recupero il Brescia, avanti con il quarto gol stagionale di Balotelli. L'ex centravanti azzurro spiega: «Ho avuto pochi problemi in carriera, in genere sono stati ingigantiti. Con il Brescia pensavamo di essere più avanti, comunque ci salveremo in anticipo. A gennaio resto, salvo che il presidente non mi venda Ho colto 2-3 legni, in quest'andata, devo stare più in area, per sfruttare i cross». Con Grosso non è mai sbocciato il feeling: «In questi mesi ho avuto solo un mezzo calo, proprio con lui. Adesso mi alleno 10-15 volte tanto, rispetto a quanto facessi in gioventù». Sul campo, il Parma paga il pressing di Spalek su Brugman e trova poche ripartenze. Il gol bresciano su tirocross di Torregrossa dalla destra, Hernani devia e Balotelli è pronto al tocco. Il pari è originato dall'errore di Martella a centrocampo, Kulesevski centra per Alberto Grassi che al 92' insacca in acrobazia.

Vanni Zagnoli

