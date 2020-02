NAPOLI Il Napoli sogna il colpaccio contro il Barcellona e probabilmente lo merita per più di un'ora, poi si arrende alla legge del Barça che sfrutta l'unica mezza disattenzione della difesa azzurra e fissa il risultato sull'1-1, pareggio prezioso per i blaugrana in ottica qualificazione ai quarti di Champions. Mertens assapora una grande notte per 50 minuti: segna un gol capolavoro, agguanta Hamsik a quota 121 come miglior marcatore della storia azzurra, poi si fa male e la sua uscita coincide con il guizzo del Barcellona con un Messi che non brilla nello stadio di Maradona. Il Napoli si divora la vittoria con Callejon e adesso il 18 marzo al Camp Nou servirà una vera e propria impresa per ribaltare il risultato e continuare il cammino in Champions.

MASSIMA ATTENZIONE

Il Napoli ha un piano preciso per mettere in difficoltà il Barcellona e lo segue con attenzione nel primo tempo. Baricentro basso e squadra raccolta. Difesa e centrocampo sono strette in un fazzoletto. L'intento è quello di non dare la profondità al Barca che effettivamente soffre la mancanza di spazi. Il possesso palla è quasi totale, ma si ferma al limite dell'area. Demme è la diga: prova a sporcare le linee di passaggio e resta sempre a disposizione dei compagni. Supera raramente la metà campo proteggendo Manolas e Maksimovic. Il quartetto arretrato non si scompone: Di Lorenzo e Mario Rui sono molto concentrati sulla marcatura. Griezmann e Messi possono accendere la partita in qualsiasi momento. Leo fa il centrale del tridente ma spesso si allarga a destra e quindi pure Insigne si sacrifica in copertura come Callejon. Lo schema del Napoli è semplice: recupero palla e ripartenza, orchestrata dagli strappi di Zielinski e dal lancio immediato di Fabian, molto a suo agio nello svolgere il compito che gli ha assegnato Gattuso. Il Barcellona è soltanto un sussulto di Messi in avvio, l'emozione vera la regala il Napoli alla mezz'ora. Junior Firpo non è attento, Zielinski lo aggira e trova Mertens tagliando l'area di rigore. Il belga controlla e di destro piazza una conclusione all'incrocio che brucia Ter Stegen, praticamente immobile sulla prodezza di Ciro. Il Barca reagisce nell'unico modo che conosce. Possesso di palla esasperato secondo i dettami di Quique Setien che però si infrange sull'organizzazione di un Napoli senza sbavature. Gli azzurri sfiorano addirittura il raddoppio con Manolas: il tocco da dentro l'area sul cross di Fabian è fuori di pochissimo e l'urlo dei 45mila resta strozzato in gola. Gli azzurri resistono anche negli ultimi minuti e conservano il prezioso vantaggio all'intervallo. Al Barca non serve a nulla il 67% di possesso palla.

STESSO COPIONE

Quique Setien chiede ai suoi maggiore velocità nella circolazione di palla in modo da trovare lo spazio giusto per impensierire il Napoli. I padroni di casa partono con la stessa attenzione. Busquets si fa ammonire per un brutto fallo su Mertens e il giallo costa caro: era diffidato e salterà la sfida di ritorno al Camp Nou. Ne paga le conseguenze proprio il belga, costretto ad uscire dopo appena nove minuti. Al suo posto entra Milik. Il Barca risponde con Arthur (per un deludente Rakitic) e si illumina per la prima volta al 12': Busquets trova Semedo a destra, cross per Griezmann che non può sbagliare dentro l'area. La reazione del Napoli è coraggiosa: Insigne impegna Ter Stegen dopo un bel dribbling su Piqué, Callejon si divora il 2-1 al 18': Milik lo serve dentro l'area, lo spagnolo conclude addosso a Ter Stegen. Gattuso si gioca la carta Politano che è vivace in un paio di circostanze. Il Barca ci prova con Messi, ma finisce così.

Pasquale Tina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

