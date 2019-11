Napoli, rabbia dei tifosi: cori e striscioni contro la squadra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L CASONAPOLI La contestazione è stata dura. I tifosi del Napoli non hanno gradito il caos degli ultimi giorni con l'ammutinamento del gruppo di martedì sera e hanno emesso il loro verdetto schierandosi contro la squadra. La temperatura all'esterno dello stadio San Paolo dove c'è stato l'allenamento a porte aperte per i soli abbonati si è surriscaldata poco prima delle 15. Un centinaio di ultras ha messo in atto una vera e propria protesta. Uno striscione (Rispetto) e tanti cori contro i giocatori. Andate a lavorare. Ed ancora: Siete dei...