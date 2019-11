Napoli, prove di pace dopo il pari di Liverpool

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISINAPOLI Messa alle spalle la bella prestazione in Champions e ipotecata o quasi, grazie al pareggio ad Anfield, la qualificazione agli ottavi di finale, per il Napoli è ora il momento in cui si devono definitivamente chiarire i rapporti tra la squadra e il presidente. Oggi o forse sabato ci sarà l'incontro fra le parti, probabilmente a Castel Volturno, ma non è detto che dal conclave debba per forza di cose uscire un Napoli rafforzato.De Laurentiis, così come era ampiamente scontato, ha fatto la sua mossa facendo partire là...