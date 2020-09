NAPOLI Prova superata con la lode. Il Napoli lancia un messaggio molto chiaro al campionato e piega il Genoa con un risultato tennistico. Il 6-0 strizza l'occhio alla formula varata da Gattuso che sceglie una squadra a trazione anteriore. Il 4-2-3-1 funziona e gli azzurri ritrovano quella potenza offensiva che sembrava smarrita nello scorso campionato. All'appello manca solo Osimhen: l'attaccante va vicino al suo primo gol nel primo tempo, ma è una minaccia costante per la difesa del Genoa.

Lotta per tutta la partita e mette lo zampino nel raddoppio di Zielinski. Il vero protagonista è un Lozano assolutamente trasformato: firma una doppietta e si conferma sempre più a suo agio nel ruolo che è stato di Callejon. Il messicano segna ma è anche attento in fase di ripiegamento. E' bravo a limitare Pellegrini, il cui debutto col Genoa non sarà certo da ricordare.

BELGA OK

Risposte positive anche da Mertens: un gol e due assist per il belga, davvero ispirato da regista offensivo. Ha più margini di movimento e ha la giusta qualità per cercare i compagni. L'assist per il taglio di Lozano ricorda molto il movimento a marchio doc per Callejon, diventato famoso negli ultimi sette anni. Gattuso riceve risposte confortanti pure da Elmas e Politano: l'ingresso è stato positivo al di là dei gol realizzati in scioltezza con un Genoa uscito dal campo dopo il 2-0 incassato all'inizio della ripresa.

INFORTUNI

La nota negativa riguarda gli infortuni. Sembra grave quello di Lorenzo Insigne che mette a rischio il capitano per il match contro la Juventus: accusa un problema muscolare alla coscia sinistra dopo appena 20 minuti. Si sente tirare e chiede il cambio. Gli esami strumentali chiariranno l'entità del problema, ma un probabile stiramento equivale ad almeno tre settimane di stop. Problema anche per Manolas, uscito all'intervallo per un infortunio alla schiena. L'intesa con Koulibaly è positiva nel primo tempo e potrebbe durare ancora. Il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, lo toglie dal mercato.

Pasquale Tina

