NAPOLI Primo: non prenderle. E' questa la strategia del Napoli nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta: finisce 0-0 e la squadra di Gattuso bada soprattutto al sodo per mantenere la porta inviolata. Ai punti avrebbe meritato la formazione di Gasperini che colleziona almeno tre buone occasioni per sbloccare il risultato. Il Napoli regge e si giocherà la qualificazione mercoledì prossimo a Bergamo, quando dovrà necessariamente trovare un gol per conquistare l'atto conclusivo della manifestazione tricolore.

Il Napoli cambia abito tattico per questo match. Gattuso sceglie una difesa a tre con Manolas, Maksimovic e Koulibaly. Massima copertura pure in mediana con la coppia Demme-Bakayoko. Tocca ad Insigne, dunque, accentrarsi per provare a costruire la manovra. Il piano del Napoli è semplice: far venire fuori l'Atalanta per poi metterla in difficoltà con la profondità di Lozano, ma Romero lo controlla abbastanza agevolmente. Il comando delle operazioni è dell'Atalanta, pericolosa soprattutto con Pessina che non dà punti di riferimento. Il Napoli cerca di reggere l'Atalanta dal punto di vista fisico con tanti duelli individuali, ma le occasioni sono poche. Lozano finisce per essere troppo isolato. Politano e Insigne lo supportano poco. Normale, dunque, che le migliori occasioni siano dell'Atalanta che trova sempre lo spazio per l'inserimento. E' Pessina sfiorare il vantaggio al 22', ben servito da Muriel, ma Ospina è molto attento. Poi ci prova pure Toloi al 30' che sbaglia tutto solo in area.

POCO PESO

Il Napoli di fatto non è pericoloso: solo una conclusione di Lozano, ben contrastato da Djimsiti, poi più nulla. La squadra di Gattuso fatica a ripartire e non respira mai perché non ha un centravanti cui appoggiarsi. Bakayoko va spesso in difficoltà e Zapata per poco non ne approfitta al 41'. Il Napoli ha solo un sussulto con Demme prima dell'intervallo. Il copione resta immutato nella ripresa. L'Atalanta trova sempre il varco giusto per rendersi pericolosa ed è Ospina a salvare i suoi uscendo duro su Muriel. Il monologo è della squadra di Gasperini, pericolosa pure con il colpo di testa di Zapata. Gattuso rompe gli indugi al 22': esce Demme (stordito dopo una pallonata in pieno volto) per Elmas, poi tocca a Petagna al posto di Politano. Il terzo cambio è Zielinski per Insigne toccato duro. Un centravanti di ruolo consente al Napoli di avere un punto di riferimento offensivo per respirare anche nei momento difficili. Gasperini risponde con Ilicic e Pasalic nell'ultimo quarto d'ora per inseguire il gol vittoria, sfiorato da Gosens. Nel finale c'è spazio pure per Osimhen, alla ricerca della migliore condizione. Mertens - che ha tremato sabato scorso perché il suo aereo è finito fuori la pista d'atterraggio all'aeroporto di Anversa è ancora in Belgio. Ai gol dovranno pensare loro.

Pasquale Tina

