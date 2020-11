LE ALTRE PARTITE

Il Napoli batte la Roma 4-0 nel posticipo serale e la aggancia al quarto posto. Sblocca il risultato Insigne al 30' con una punizione a giro. Il fantasista dopo il gol corre verso la panchina, prende la maglietta col nome di Maradona e la bacia. La reazione della Roma è timida. Il Napoli raddoppia al 64' con Fabian Ruiz di sinistro. Nel finale i gol di Mertens e Politano.

Il Cagliari si fa rimontare al 94' dallo Spezia non andando oltre il 2-2 alla Sardegna Arena. Padroni di casa in svantaggio al 35' dopo un affondo di Bastoni per Gyasi che sotto porta non manca l'appuntamento col gol. Al 52' il pari con Joao Pedro che di destro beffa Provedel, 6 minuti più tardi è Pavoletti di tacco a firmare il 2-1 rossoblù. Il Cagliari ha due occasioni per chiudere la gara con Sottil e Rog ma al 92' l'arbitro Marini fischia rigore per un fallo di Klavan su Piccoli, al dischetto si presenta il francese Nzola che non sbaglia.

SORIANO LEADER

Soriano toglie dagli impicci il Bologna con il suo quinto gol stagionale, che arriva in pieno recupero del primo tempo. Si tratta del secondo successo consecutivo in campionato. Primo tempo di sofferenza per la suadra di Mihajlovic, le occasioni migliori, infatti sono per gli ospiti con Messias e Simy, che al 38' chiama alla parata Skorupski sul colpo di testa. Ma tiene in pieno recupero arriva il vantaggio alla prima vera occasione rossoblù: cross di Barrow, testa di Sansone, deviazione di Palacio sulla traversa e al terzo tentativo, da due passi, Soriano non sbaglia. Il gol sblocca il Bologna che nella ripresa sfiora il raddoppio con Barrow prima e Sansone poi. Occasioni in mischia anche per Tomiyasu e azioni pericolose di Barrow e di Palacio.

