NAPOLI PASSA, RABBIA VERONA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Fuori i secondi: le incertezze dell'Inter e i passi falsi della Roma rendono la sfida-scudetto aperta soltanto a due squadre, Napoli e Juventus. E anche gli azzurri di Maurizio Sarri hanno faticato per evitare un risultato negativo, visto che per oltre un'ora lo spettro dell'eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta è stato presente, con il rischio di generare un altro 0-0 contro una squadra veronese (dopo quello di due mesi fa al Bentegodi contro il Chievo). A spegnere le velleità del Verona, che una settimana fa aveva spaventato la...