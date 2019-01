NAPOLI PASSA IN SCIOLTEZZA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SFIDA AL SAN PAOLOPer avere qualche chance di arrivare ai tempi supplementari, il Sassuolo avrebbe dovuto resistere il più possibile, invece si arrende già al quarto d'ora, poi pareggia, ma in maniera irregolare, gol annullato dal Var, e allora non riesce a prolungare la partita. Nel duello a distanza fra Juve e Napoli, meglio i bianconeri, che a Bologna hanno sofferto quasi nulla, ma i neroverdi sono decisamente più forti della squadra di Pippo Inzaghi. All'undici di Ancelotti basta un quarto d'ora fatto bene per spezzare l'equilibrio, in...