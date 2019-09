NAPOLI, NOTTE BUIA CASTRO LO PUNISCE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NAPOLI Il Napoli perde terreno nei confronti di Inter e Juventus. Gli azzurri incappano in una delle leggi più antiche del calcio: non sbloccano il risultato contro il Cagliari e subiscono la peggiore delle beffe al 43' con la più classica delle azioni di contropiede. Cross di Nandez, colpo di testa di Castro subentrato a Rog e Napoli ko con i nervi a fior di pelle tanto che Koulibaly si fa espellere per proteste. Il Napoli mastica amaro: il problema contro le piccole resta grave. Gli azzurri faticano a sbloccare il risultato contro le...