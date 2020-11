NAPOLI Nel segno di Ibra. Era stato lui nel 2010 a firmare l'ultima vittoria del Milan al San Paolo. Si ripete dopo 10 anni perché per lo svedese il tempo non si è fermato. Doppietta d'autore per Zlatan che poi esce per un problema muscolare e il Milan vince 3-1 contro il Napoli al termine di uno scontro diretto che consente alla squadra di Pioli di restare in vetta alla classifica.

Il Milan è in serie positiva in campionato da 20 partite e questo successo è un'ulteriore iniezione di autostima. Per il Napoli, invece, il passo indietro è pesante: terza sconfitta consecutiva in casa e scivolata al sesto posto. Non convince l'assetto ultra-offensivo scelto da Gattuso accompagnato da un avvio troppo timoroso. Il Napoli spreca la possibilità del pareggio nel primo tempo e poi affronta la ripresa con poca lucidità. Il gol di Mertens è solo un'illusione, poi vanificata dal rosso di Bakayoko. Il Milan comincia con grande autorevolezza. Guadagna metri e costringe il Napoli nella sua metà campo.

AZZURRI CONTRATTI

Gli azzurri sembrano quasi voler concedere l'iniziativa ai rossoneri ma finiscono per essere troppo rinunciatari contro il possesso palla avversario. Calhanoglu comincia il pressing quasi a ridosso dell'area del Napoli. Il Milan ha il baricentro alto, Saelemakers e Rebic tengono bassi Di Lorenzo e Mario Rui. Il Napoli si distende troppo poco e va sotto al 21'. Hernandez effettua un cross al centro dell'area, Koulibaly non anticipa Ibra che di testa supera Meret. Stavolta dopo il buon intervento su Calhanoglu non può nulla.

La mancanza di Osimhen si fa sentire: il Napoli costruisce bene fino al limite dell'area, poi non affonda. Mertens gira a largo da Kjaer e Romagnoli: è più incisivo dal limite quando al 27' pennella nell'angolino. Solo una prodezza di Donnarumma evita il pari al Napoli che lo sfiora con la traversa da due passi colpita da Di Lorenzo. Ci prova due volte anche Politano. Gli azzurri pagano una brutta partenza e la mancanza di lucidità negli ultimi metri. Il Napoli ricomincia con meno intensità: commette troppi errori. Il cross di Rebic è perfetto per Ibra che quattro minuti prima non viene sanzionato per un contatto ravvicinato con Koulibaly. Il colpo di testa di Ibra è perfetto e vale il 2-0. Gattuso non è soddisfatto, sostituisce Lozano con Zielinski che si piazza dietro Mertens. Il Napoli torna in partita al 18' grazie ad un errore del Milan: Kessie perde palla, Rui crossa al centro senza troppe velleità, Romagnoli sporca il pallone, Mertens interviene e riaccende le speranze del Napoli che subisce un brutto colpo dopo l'espulsione di Bakayoko per doppia ammonizione. Gattuso si gioca la carta Petagna e ridisegna gli azzurri: Mertens e Insigne a sostegno del centravanti, Fabian e Zielinski in mediana. Non basta, al San Paolo esulta il Milan con il 3-1 di Hauge al 95'.

Pasquale Tina

