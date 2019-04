Napoli, Mertens come Maradona, i tifosi contestano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Napoli torna alla vittoria in questo suo finale di campionato un po' travagliato, con un 2-0 in trasferta sul Frosinone ormai quasi condannato alla Serie B. Un successo maturato con un gol per tempo di Mertens e di Younes, che serve anche a blindare il 2. posto. Il risultato poteva essere più largo, ma due volte il palo e una volta la traversa hanno detto di no ai giocatori di Ancelotti chiamati a una riscossa dopo le deludenti prestazioni delle ultime due gare (Arsenal e Atalanta). La sconfitta spinge il Frosinone verso la serie B, salvo...