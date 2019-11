Napoli, la crisi non si allontana solo un pari con il Salisburgo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NAPOLI Il Napoli non esce completamente dalla crisi, ma il pareggio al San Paolo con il Salisburgo è un segnale positivo. L'1-1 rinvia la qualificazione matematica agli ottavi di Champions, ma agli azzurri basterà vincerne una (e all'ultima c'è il Genk al San Paolo) per il passaggio del turno. Carlo Ancelotti fa solo due cambi rispetto al match contro la Roma. Maksimovic prende il posto dell'acciaccato Manolas in difesa, davanti maglia da titolare per Lozano che affianca Mertens proprio come all'andata. L'inerzia è quella di una partita...