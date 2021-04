Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NAPOLI Rino Gattuso si gioca il tutto per tutto. Vuole battere la Lazio per chiudere la porta a un avversario diretto nella lotta per agguantare una delle prime quattro posizioni di classifica, quelle che valgono la qualificazione alla Champions League del prossimo anno, e per continuare al tempo stesso a inseguire le squadre che stanno davanti.Il campionato del Napoli è davvero a un crocevia, un punto di non ritorno. Una battuta d'arresto...