NAPOLI Il Napoli proprio non riesce ad uscire dalla crisi. Neanche l'effetto Gennaro Gattuso funziona all'esordio: il 2-1 con il Parma punisce gli azzurri in pieno recupero. Il gol di Gervinho è una doccia fredda per una squadra, ansiosa di vincere a tutti i costi e punita per l'ennesima disattenzione. Quelle di Koulibaly (poi infortunato) e Zielinski sono costate care ad un Napoli che parte malissimo e soltanto nella ripresa offre una mezz'ora all'altezza. Troppo poco per trovare la vittoria che ormai manca dal 19 ottobre. «Non voglio...