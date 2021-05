Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NAPOLI Il Napoli conquista tre punti importantissimi nella volata Champions. Si sbarazza con facilità di un'Udinese che si è vista poco, spenta mentalmente, con troppi elementi in giornata no. A parte l'azione nel finale del primo tempo che ha consentito ai friulani di andare in gol con Okaka, Meret non ha corso pericoli, i difensori di Gattuso non hanno incontrato particolari difficoltà a chiudere ogni (timido) tentativo della squadra di...