Napoli castiga un presuntuoso Famila Schio e pareggia il conto

A1 DONNESchio e Venezia puntano alla finale scudetto.Il massimo campionato è entrato nella fase hot delle semifinali scudetto con le venete Famila Schio (primo nella griglia) e Umana Venezia (secondo) impegnate rispettivamente contro Saces Napoli (quarto) e Passalacqua Ragusa (terzo). Le arancioni di Schio che nei quarti hanno eliminato le lombarde del BF Broni (73-53 in casa e 80-54 in trasferta) dopo il 72-57 (17-16, 43-30, 57-38) in gara1 di venerdì al PalaRomare ieri hanno peccato di presunzione e sono state castigate dalle partenopee di...