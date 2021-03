NAPOLI-BENEVENTO 2-0

Dopo le sconfitte nelle Coppe nazionali, e l'eliminazione dall'Europa League, il Napoli prova a risalire la china della classifica del campionato, puntando al quarto posto, che gli consentirebbe il rientro in Champions nella prossima stagione. La vittoria nel derby contro il Benevento, la quarta consecutiva in casa in campionato, è un toccasana, una sorta di tisana calda per un ammalato cronico.

Torna Mertens a guidare l'attacco da titolare, dopo oltre due mesi di assenza, e la presenza del belga si dimostra fondamentale, anche perchè Rino Gattuso è ancora privo di Osimhen, di Petagna e di Lozano, dunque il reparto avanzato è sempre in grandi difficoltà. Mertens, consolida il suo primato in testa alla classifica dei cannonieri di sempre nella storia della società. Nel giorno della 250/a presenza in serie A, il belga sblocca il risultato e raggiunge quota 131 gol segnati.

A SENSO UNICO

La partita si gioca solo nella metà campo del Benevento, perchè i sanniti si difendono e basta senza provare neppure ad abbozzare il contropiede. Il Napoli trova le solite difficoltà a finalizzare le azioni offensive quando si trova di fronte una squadra che difende con tutti gli uomini dietro la linea del pallone. Ed è così che, per sbloccare il risultato, ci vuole il gol del Mertens, un po' casuale, che arriva al 33' con una deviazione a due passi dalla porta, su un tiro sbagliato di Ghoulam.

Nella ripresa Pippo Inzaghi fa una serie di sostituzioni, per tentare di spostare in avanti l'asse di gioco della squadra, ma nella sostanza cambia poco. Il pallino del gioco rimane sempre nelle mani del Napoli che trova il gol del raddoppio al 20' con una deviazione di Politano in mischia. Nel finale Koulibaly si fa espellere per doppia ammonizione ed è questa, per così dire, l'unica emozione della fase conclusiva.

