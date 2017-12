Napoli allo sprint d'inverno. La Juve rilancia Dybala

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAMPIONATOStasera potrebbe essere assegnato il primo titolo della stagione, per quanto simbolico: quello di campione d'inverno che vede favorito il Napoli, cui basterà vincere a Crotone per tenere la Juventus a distanza di sicurezza. Per non fallire l'appuntamento Sarri darà spazio ai titolarissimi, compreso Hamsik che con la rete alla Sampdoria di sabato scorso è diventato il miglior cannoniere del club partenopeo, davanti a un certo Maradona. I bianconeri giocheranno 24 ore dopo a Verona quella che sarà l'ultima gara ufficiale del...