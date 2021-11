Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EUROPA LEAGUENapoli e Lazio di scena oggi in Europa League. I partenopei dovranno fare ancora a meno del loro faro Osimhen, ma la sua assenza non modifica gli obiettivi di Spalletti: vincere a Varsavia (ore 18.45) con il Legia, per il sorpasso. «Non ci manca niente, abbiamo una squadra forte e l'unica possibilità per soddisfare la forza della squadra è la vittoria» dice alla vigilia il tecnico che dovrà fare a meno anche di Fabian Ruiz,...