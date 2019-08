Nainggolan torna al Cagliari in prestito Napoli su Zaha

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO Nainggolan ha deciso: vuole il Cagliari, e il suo ritorno nella squadra sarda, dettato anche da motivi familiari, è solo questione di dettagli. Il Ninja belga si trasferirà in prestito secco dall'Inter. La priorità della Roma rimane quella del difensore. Non è ancora tramontata la trattativa per Alderweireld, belga del Tottenham per il quale la clausola da 25 milioni di sterline è scaduta qualche giorno fa. Quindi ora bisogna parlare direttamente con la dirigenza degli Spurs e ci sta pensando il consulente del club giallorosso...